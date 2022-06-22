Жительница Воронежа потеряла 50 тысяч рублей при покупке коляски по левой ссылке

За 21 июня в полицию обратились 11 жителей Воронежской области, ставших жертвами дистанционных мошенников. Они в совокупности потеряли более 1,3 млн рублей.

40-летняя жительница Воронежа хотела купить через интернет детскую коляску. Связалась по телефону с продавцом, ей в мессенджере отправили ссылку на интернет-магазин для оплаты понравившейся модели. Следуя инструкциям, женщина ввела данные банковской карты, а также пароль для подтверждения оплаты товара. Деньги - более 50 тысяч рублей - списали с расчетного счета, но оплаченный товар потерпевшая не получила.