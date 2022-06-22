Воронежский камерный театр откроет 29-й сезон двумя премьерами

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Камерный театр Воронежа успешно закрыл 28-й сезон и приступил к реализации планов на будущий. Уже сейчас труппа работает над двумя премьерами, которые откроют 29-й сезон.

3 сентября на Малой сцене планируют показать «Олеанну» – спектакль по пьесе американского актера, режиссера, лауреата Пулитцеровской премии Дэвида Мэмэта. Ставить будет Михаил Бычков, он же выступит художником спектакля. Обратиться к этому материалу предложила актриса Марина Погорельцева, ее партнером по проекту стал Андрей Новиков. 4 сентября новый танцевальный спектакль «Отель Paradise» в постановке Виктории Арчая представит танцтруппа Камерного театра.

На август перед стартом сезона запланирована театральная лаборатория под руководством Олега Лоевского. Свои эскизы, которые будут доработаны после и войдут в репертуар театра, создадут три молодых режиссера - Александр Плотников, Мурат Абулкатинов и Дмитрий Лимбос. Тема для творчества - свободная.

- Мы продолжим выполнять нашу миссию - давать зрителям примеры добра и справедливости, давать надежду на победу света и разума, - отметил Михаил Бычков. - Камерный славится "короткой дистанцией", интимностью интонации, искренностью, доверительностью, важно их не растерять. Мы делаем только то, во что верим...

Есть планы и на грядущее 30-летие труппы.

- Хочу сделать Чехова, чтобы вошло сразу три пьесы, но чтобы это не было буквальным прочтением, а этаким «сочинением на тему», - признался Михаил Владимирович. - Думаю, что наша труппа потянула бы оперу для драматических артистов, есть у нас чудесно поющие люди. Хочется, чтобы они по-новому раскрылись в этом жанре. Я в принципе мечтаю усилить музыкальную составляющую в нашем театре...

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