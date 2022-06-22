Воронежцы могут посмотреть в "Арсенале" две выставки про украинский нацизм

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 22 июня в музее "Арсенал" (ул. Ст. Разина, 43) открываются две выставки в рамках международной акции «Нет нацизму».

Электронный выставочный проект Музея Победы «Обыкновенный нацизм» посвящен истории возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения до наших дней. Подлинные архивные документы и фотографии рассказывают о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны. Выставка на основе снимков материальных свидетельств, фотографий и воспоминаний очевидцев покажет массовые преступления в 2014-2022 годах.

Мультимедийная выставка «Слезы Донбасса» подготовлена Донецким республиканским краеведческим музем. Проект является наглядным доказательством агрессии вооруженных формирований Украины против мирного населения Донбасса после силовой смены власти в Киеве и референдума о суверенитете Донецкой народной республики. Выставка представляет многочисленные разрушения объектов инфраструктуры городов и районов ДНР, среди которых школы, больницы, жилые дома, общественный транспорт, автобусные остановки, храмы, дворцы культуры, музеи.

Выставки можно посмотреть до 30 сентября.