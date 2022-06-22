Губернатор Воронежской области изменил требования к своим советникам

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Губернатор Александр Гусев подписал указ о внесении изменений в список требований к своим советникам. В личном аккаунте глава региона отметил, что на это его «мотивировали новые реалии».

Теперь к советникам губернатора Воронежской области будут предъявлять еще несколько требований. Советником не может стать человек, отказавшийся от российского гражданства, иностранец, а также осужденный с непогашенной судимостью.

Советник главы региона должен следить за своими словами: он не может допускать публичные высказывания о власти, которые могут нанести ущерб государству. Советнику и членам его семьи (супругам и детям) запрещено открывать счета, вклады, хранить ценности и деньги в иностранных банках, расположенных вне России.