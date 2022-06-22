Под Воронежем в ДТП, которое устроил на встречке пьяный водитель без прав, пострадала 5-летняя девочка

фото 36.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии с тремя пострадавшими, которая произошла днем 21 июня в Новоусманском районе.

Около 14.40 на 1-м километре автодороги «Новая Усмань-Сомово» 35-летний водитель «Тойоты Матрикс», будучи пьяным да еще и без прав, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Ларгус», которой управлял 74-летний мужчина. В результате ДТП травмы получили оба водителя и 5-летняя пассажирка «Тойоты», их доставили в больницу.

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 128 ДТП, в них пострадали 13 человек.

фото 36.мвд.рф