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Происшествия22 июня 2022 7:30

В Воронеже с экс-сотрудника железнодорожной компании взыщут 76 тысяч рублей, полученных в качестве взяток

Старший диспетчер за деньги не вносил в систему информацию о неисправностях
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Со старшего диспетчер по управлению перевозками ОАО «РЖД» взыщут в доход государства взятки, полученные за сокрытие информации о неисправностях.

Руководитель смены за деньги не вносил в информационные системы сведения об отказе технических средств, произошедших в зоне его ответственности, либо снижал категорию нарушений путем дачи указаний подчиненным сотрудникам.

Центральный райсуд Воронежа назначил виновному три года и два месяца условного срока. А Новоусманский райсуда удовлетворил иски Воронежского транспортного прокурора о признании сделок недействительными и взыскании взяток в бюджет государства. В данном случае осужденный должен вернуть 76 000 рублей, поскольку в ходе предварительного следствия их не изъяли, сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре.