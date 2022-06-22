В Воронеже с экс-сотрудника железнодорожной компании взыщут 76 тысяч рублей, полученных в качестве взяток

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Со старшего диспетчер по управлению перевозками ОАО «РЖД» взыщут в доход государства взятки, полученные за сокрытие информации о неисправностях.

Руководитель смены за деньги не вносил в информационные системы сведения об отказе технических средств, произошедших в зоне его ответственности, либо снижал категорию нарушений путем дачи указаний подчиненным сотрудникам.

Центральный райсуд Воронежа назначил виновному три года и два месяца условного срока. А Новоусманский райсуда удовлетворил иски Воронежского транспортного прокурора о признании сделок недействительными и взыскании взяток в бюджет государства. В данном случае осужденный должен вернуть 76 000 рублей, поскольку в ходе предварительного следствия их не изъяли, сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре.