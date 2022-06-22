Воронежцам расскажут о петровских балах, садах и интерьерах Янтарной комнаты

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Во дворце Ольденбургских в Рамони в июле откроются сразу три выставки, посвященные 350-летию Петра I. Две из них можно будет посмотреть бесплатно.

Музей-заповедник «Царское Село» привезет 12 реплик выполненных из полудрагоценных камней панно и мозаик 300-400-летней давности, а также воссозданные с помощью 3D-технологий интерьеры Янтарной комнаты. Передвижной проект «Петр I. Начало янтарного пути посвящен одному из интереснейших эпизодов петровской эпохи и российской истории в целом - появлению в нашей стране Янтарной комнаты. На выставке будут представлены фрагменты отделки Янтарной комнаты, предметы из янтаря, воссозданные по историческим образцам специалистами Царскосельской янтарной мастерской. Посетители увидят виртуальную версию Янтарной комнаты, созданную музеем-заповедником «Царское Село» - точную интерактивную модель легендарного интерьера Екатерининского дворца. Посмотреть можно со 2 по 31 июля в «Доме с ризалитами».

А музей-заповедник «Петергоф» с 1 по 20 июля покажет экспозицию, посвященную петровским ассамблеям. Передвижная стендовая выставка «Не для только забавы расскажет о дворянских балах с помощью мультимедийных технологий. Интерактивный проект рассказывает о появлении самой идеи петровских ассамблей, сподвижниках первого российского императора, и значении, которое имели новые культурные веяния для просвещенного общества молодой империи. Выставка строится на историко-культурных исследованиях петровского времени, записках и воспоминаниях современников, документальных свидетельствах. В основе визуального ряда - мемориальные вещи Петра Великого и тематические предметы из фондов «Петергофа».

Еще одну выставку совместно с Петергофом дворец Ольденбургских откроет 8 июля в верхнем парке. Проект расскажет о садах Петра Великого. Выставка приглашает на прогулку с погружением по любимым садам великого императора. Гости парка смогут взглянуть на петровскую эпоху и столь любимые государем садовые затеи сквозь призму восприятия русских стихотворцев XVIII - XIX веков и современных поэтов, узнать о том, какие из Европейских парков отличал сам император, услышать описание садовых затей северной столицы, оставленное современником Петра Великого. Посетить выставку можно по 1 сентября, вход свободный.