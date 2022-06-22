22 июня – День памяти и скорби

В этот день мы склоняем головы перед всеми погибшими в жестокой схватке с врагом, говорим спасибо славному поколению советских людей, принесших нам Победу. В стране не осталось ни одной семьи, которую бы не обожгло пожаром войны. Мы заплатили страшную цену, но выстояли и победили.

Мы строим дома, новые кварталы и постоянно находим неразорвавшиеся бомбы и снаряды. Ценой своей жизни, ценой страшных бед и лишений наши предшественники выполнили свой воинский и гражданский долг и защитили свою Родину.

Честь и слава вам, ветераны войны! Вы отстояли независимость Родины и дали нам право на труд и спокойную жизнь, обеспечили будущее новых поколений! Подвиг ваш бессмертен, память о вас – вечна!