Михаил Бычков: Закрытие Никитинского театра – самое ужасное событие в культурной жизни Воронежа!

Михаил Бычков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Нужен ли театр публике, должна решать публика, а не те, кто в театр не ходит!» - худрук Камерного театра Михаил Бычков считает закрытие Никитинского театра самым ужасным событием в культурной жизни Воронежа. Напомним, театр протянул изгнанной из ДК железнодорожников труппе (возникшей на месте прежней дислокации Камерного) руку помощи - предоставив «окна» в своем графике для показа трех спектаклей Никитинского («Господа Головлевы», «Собачий вальс», «Вертинский»). «Мы сделали это в интересах воронежских зрителей», признался Бычков.

- Не понаслышке знаю, что такое создание театра, попытка разогнаться и удержаться в полете. Это очень сложный, тонкий процесс. То, чего добился Никитинский к весне 2022 года, - большая удача Воронежа. Это не просто один из независимых театров, в котором собрались актеры, не попавшие в большие театры. Это явление, признанное уважаемыми в нашей среде экспертами, - театр, который нужен России. Но кто-то решил, что этот театр не нужен Воронежу. Кто-то, кто в театр не ходит. Нужен ли театр публике, решает публика, - считает худрук Камерного. - То, что их решили оставить без дома, а сейчас и без возможности временных выступлений, - глубоко неправильно. Эти ребята занимаются искусством, они ничем не провинились. У меня сердце кровью обливается, когда я понимаю, что место, в котором почти 30 лет была творческая театральная жизнь, просто омертвело… Надеюсь, жизнь этого коллектива продолжится в другом месте. И, надеюсь, в Воронеже!

Камерный намерен предоставить Никитинскому сцену и в сентябре – для показа спектаклей в рамках проекта «Воронежский кейс» Платоновского фестиваля.