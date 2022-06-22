Воронежцам покажут последнюю картину Ксении Успенской

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

22 июня в выставочном зале художественного музея имени Крамского откроется выставка «Ксения Успенская. Совершенное чувство прекрасного». Проект посвящен 100-летию художницы.

Ксения Успенская - одна из любимейших воронежских художников. Ее творчество ценят за яркую образность, эмоциональность, поэтичность, свободную манеру исполнения.

Педагогами Успенской были Александр Дейнека, Петр Кончаловский, а учебные работы благосклонно оценивались Верой Мухиной и Александром Герасимовым. Репродукции ее произведений помещали в школьных учебниках и на открытках. Хрестоматийная картина «Не взяли на рыбалку», написанная в 1955 году, знакомая всем людям старшего возраста по учебнику «Родная речь», хранится в Третьяковской галерее.

Главным жанром своего творчества еще со студенческих лет она избрала портретную живопись, хотя не обходила стороной пейзажи и натюрморты. Ксения Успенская создала целую галерею портретов современников. В каждом она находила точный, выразительный образно-живописный язык. Художница всегда внимательна к человеку, идет ли речь о портрете ученого, подростка, рабочего. Неизменно очаровывают своей искренностью и обаянием детские портреты.

В экспозицию вошло около 80 произведений живописи и графики из фондов музея, а также частных собраний. На выставке будет впервые представлена последняя картина Ксении Успенской «На рыбалке», написанная ею в 2016 году, работа над которой продолжалась около семи лет.