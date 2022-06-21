Средняя зарплата воронежских врачей-бюджетников приблизилась к 70 тыс. рублей

Статистику за первый квартал 2022 года опубликовали в ТФОМС Фото: Иван МАКЕЕВ

В территориальном Фонде обязательного медицинского страхования рассказали, сколько зарабатывали врачи-бюджетники в первом квартале 2022 года. Так, среднемесячный доход врачей в сфере ОМС составил 69,47 тыс. рублей. Средний медицинский персонал получал 34,89 тыс., а младший – 32,12 тыс.

Для сравнения, в прошлом году средняя зарплата врачей составляла 65,80 тыс. рублей (рост 5,6%). Средний медицинский персонал зарабатывал 32,99 тыс. (рост 5,8%), а младший – 29,65 тыс. (рост 8,3%).

Как отметили в пресс-службе ТФОМС, рост стал возможен благодаря увеличению доли обязательного медицинского страхования в зарплате на 9,3%. Сейчас этот показатель находится на уровне 81,1%.