Воронежцы рассказали, как часто врут коллегам

Врут коллегам 11% воронежцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большинство жителей Воронежской области честны в общении с коллегами и руководством. Такой ответ дали 82% участников опроса, который провела исследователи платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Еще 5% респондентов заявили, что бывают нечестны с начальством, а 2%, напротив, говорят правду только руководству, а с остальными коллегами бывают неискренними. 11% воронежцев ответили, что в целом не склонны к честному общению на работе.

Больше всего любителей правды среди медиков и фармацевтов (91%), а также представителей рабочего персонала (89%). Наименее честные юристы (14%). Представители сферы искусства и медиа чаще всего не доверяют начальству (14%).

Основная тема, о которой врут коллегам, личная жизнь и семья (54%). Больше трети опрошенных скрывают свое психоэмоциональное состояние и финансовое положение. Еще 27% врут об отношении к самим коллегам и их работе, 20% - о состоянии здоровья, а 18% о своих политических или религиозных взглядах. Около 15% респондентов ответили, что скрывают свое хобби.