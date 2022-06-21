Рестораны «Вкусно – и точка» откроются в Воронеже 27 июня

Пока речь идет о трех ресторанах Фото: Мария Щербакова

Стало известно, когда в Воронеже откроются первые рестораны «Вкусно – и точка». Новая сеть фастфудов – это приемник закрывшегося в России «Макдональдса». Рестораны выкупил российский предприниматель и провел ребрендинг. Так, первые заведения сети начнут работать уже в понедельник, 27 июня. Информация об этом появилась на Google-картах.

Первыми начнут работать три заведения: на проспекте Революции, на Димитрова и на Генерала Лизюкова. На зданиях уже демонтировали вывески «Макдональдса».

Отметим, рестораны «Вкусно – и точка» ранее начали работать в Москве и Подмосковье.

«Макдональдс» закрылся в России, когда началась спецоперация на Украине. В мае стало известно, что сеть не намерена возобновлять работу в нашей стране.