В Воронеже закроют на день два отдела ГИБДД

Отделы ГИБДД на Обручева и Холмистой не будут работать двое суток: 26 июня по техническим причинам, 27 июня у гаишников обычный выходной. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 26 июня, не будут работать подразделения МРЭО (межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов) Воронежа, расположенные по адресам: ул. Холмистая 56 и Обручева 3. Конкретных причин их закрытия в этот день не называют. В ГИБДД туманно пояснили, что подобное решение связано с проведением неких плановых технических мероприятий. Напомним, что выходной у МРЭО – понедельник. Так что фактически они не будут работать двое суток подряд.

Автомобилисты для регистрации машины или сдачи экзаменов или получения водительских прав 26 июня могут обращаться в другие подразделения МРЭО Воронежской области.