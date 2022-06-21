В Воронеже нашли пропавшую женщину средних лет

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» сообщили о том, что благополучно закончились поиски 43-летней Татьяны Н. Напомним, женщина ушла из дома 11 июня, и с тех пор никто из знакомых ее не видел и не мог дозвониться. Неизвестно было даже, в какой одежде Татьяна вышла на улицу в тот день.

Татьяну Н. увидели в Коминтерновском районе на улице 9 Января. Сейчас она уже вернулась домой. Подробностей о том, где в течение этих десяти дней была женщина и почему не выходила на связь, поисковики, как часто бывает в таких ситуациях, не сообщают.