В Воронеже заместитель руководителя управления строительной политики ответит за детские площадки плохого качества

Сотрудники прокуратуры Воронежа провели проверку соблюдения законов при закупках спортивного и игрового оборудования для оснащения детсадов в рамках реализации национального проекта «Демография». Они выяснили, что в 2021 году работники управления строительной политики администрации Воронежа заключили контракты с ООО «Проект-И» и ООО «Линд» на поставку спортивного и игрового оборудования для детсадов на улице Артамонова и в микрорайоне Шилово.

При этом в конце 2021 года были заключены дополнительные соглашения. Эти документы сделали возможным снизить качество поставляемых товаров.

Работники городской прокуратуры возбудили в отношении заместителя руководителя управления строительной политики, исполнявшего на тот момент обязанности руководителя управления, административное дело по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ «Нарушение порядка изменения условий контракта». Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей. Дело направили для рассмотрения в региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

В мэрии так прокомментировали эту ситуацию:

- Сотрудники городского управления строительной политики при приемке оборудования для детского сада обнаружили несоответствие закупленного товара параметрам технического задания. По результатам комиссионного выезда специалистов управлений строительной политики и образования приняли компромиссное решение. Так как отклонения в размерах игрового оборудования составили всего несколько сантиметров и оно соответствовало заявленной функции, приняли решение заплатить за оборудование меньшую цену. Изменение параметров поставки было связано с объективными причинами - разрыв логистических цепочек и рост цен в период пандемии. С поставщиками велась работа по замене позиций на аналоги без потери качества в целях минимизации дополнительных расходов средств бюджета и рисков срыва поставок в принципе. Обоснованная позиция заказчика будет представлена в ходе рассмотрения административного дела надзорным органом.