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Происшествия21 июня 2022 14:54

В Воронеже заместитель руководителя управления строительной политики ответит за детские площадки плохого качества

Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ

Сотрудники прокуратуры Воронежа провели проверку соблюдения законов при закупках спортивного и игрового оборудования для оснащения детсадов в рамках реализации национального проекта «Демография». Они выяснили, что в 2021 году работники управления строительной политики администрации Воронежа заключили контракты с ООО «Проект-И» и ООО «Линд» на поставку спортивного и игрового оборудования для детсадов на улице Артамонова и в микрорайоне Шилово.

При этом в конце 2021 года были заключены дополнительные соглашения. Эти документы сделали возможным снизить качество поставляемых товаров.

Работники городской прокуратуры возбудили в отношении заместителя руководителя управления строительной политики, исполнявшего на тот момент обязанности руководителя управления, административное дело по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ «Нарушение порядка изменения условий контракта». Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей. Дело направили для рассмотрения в региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

В мэрии так прокомментировали эту ситуацию:

- Сотрудники городского управления строительной политики при приемке оборудования для детского сада обнаружили несоответствие закупленного товара параметрам технического задания. По результатам комиссионного выезда специалистов управлений строительной политики и образования приняли компромиссное решение. Так как отклонения в размерах игрового оборудования составили всего несколько сантиметров и оно соответствовало заявленной функции, приняли решение заплатить за оборудование меньшую цену. Изменение параметров поставки было связано с объективными причинами - разрыв логистических цепочек и рост цен в период пандемии. С поставщиками велась работа по замене позиций на аналоги без потери качества в целях минимизации дополнительных расходов средств бюджета и рисков срыва поставок в принципе. Обоснованная позиция заказчика будет представлена в ходе рассмотрения административного дела надзорным органом.