Перед судом предстанут девять наркокурьеров из Воронежской области

Девять жителей Воронежской области окажутся на скамье подсудимых за то, что согласились работать наркокурьерами. В отношении них возбудили уголовные дела сразу по трем статьям. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Региональная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала материалы в Железнодорожный суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 21 июня.

Фигурантам придется ответить за «участие в преступном сообществе» (ч.2 ст. 210 УК РФ), «покушение на сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 30, ч 5 ст. 228.1 УК РФ), а также «легализацию средств, полученных преступным путем» (ч. 1 ст. 174 УК РФ).

По данным следствия, неизвестные разместили в интернете объявление о работе. Искали курьеров и закладчиков наркотиков. На сообщение откликнулись 9 человек в возрасте от 18 до 40 лет.

Фигуранты прошли обучение и стажировку. После этого кураторы направили им через мессенджеры информацию о том, где спрятаны синтетические наркотики. Полученные вещества «курьеры» перекладывали в тайники более мелкими партиями. Таким образом кураторы передавали наркотики покупателям.

В течение 2019-2021 годов фигуранты в общей сложности оборудовали более 35 тайников. Общая масса наркотиков, изъятых правоохранителями, превысила 7 кг.