Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июня 2022 14:44

В центре Воронежа водитель «Тойоты» протаранил маршрутный «ПАЗ»

К счастью, в аварии никто не пострадал
Юрий КОЗЛОВ
кадр с поста Даши Деминой.

кадр с поста Даши Деминой.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

На перекрестке улиц Кольцовской и Феоктистова столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и маршрутный «ПАЗ». Фото последствий ДТП выложили в паблике «Мой и твой Воронеж». У легковой машины сильно помят бок, у маршрутки поврежден капот.

- Авария случилась в 15.20. По предварительным данным, 41-летний водитель «Тойоты» поворачивал налево и не уступил дорогу маршрутному автобусу, которым рулил 46-летний воронежец. Пострадавших в аварии не было. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП, - рассказали в региональном ГУ МВД.