В центре Воронежа водитель «Тойоты» протаранил маршрутный «ПАЗ»

кадр с поста Даши Деминой. Фото: "Мой и твой Воронеж".

На перекрестке улиц Кольцовской и Феоктистова столкнулись «Тойота Ленд Крузер» и маршрутный «ПАЗ». Фото последствий ДТП выложили в паблике «Мой и твой Воронеж». У легковой машины сильно помят бок, у маршрутки поврежден капот.

- Авария случилась в 15.20. По предварительным данным, 41-летний водитель «Тойоты» поворачивал налево и не уступил дорогу маршрутному автобусу, которым рулил 46-летний воронежец. Пострадавших в аварии не было. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП, - рассказали в региональном ГУ МВД.