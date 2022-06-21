В Воронеже временно запретят парковку у площади Победы

В среду, 22 июня, в Воронеже нельзя будет оставить автомобиль у площади Победы. Ограничения будут действовать в течение семи часов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации во вторник, 21 июня.

Там пояснили, что парковку запретят, так как на площади будет проходить церемония возложения цветов и венков, посвященная Дню Памяти и скорби.

Так, с 7.00 до 14.00 будет запрещена парковка автотранспорта на участке проспекта Революции в районе площади Победы (от дома № 23 до дома № 29 по нечетной стороне и от дома № 22 до дома №30 по четной).

Напомним, в связи с ритуалом возложения венков и цветов с 8:00 до 9:20 также будет запрещен проезд по части улице Кольцовской, примыкающей к памятнику И.Д. Черняховскому.