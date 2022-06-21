В Воронеже пропала женщина средних лет

Татьяну Николаеву разыскивают уже десятый день. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» сообщили о том, что ушла из дома и не вернулась 43-летняя Татьяна Николаева (девичья фамилия Кузнецова). На данный момент известно только то, что ее знакомые не видели женщину и не созванивались с ней с 11 июня. Кроме того, неясно даже, в какой одежде Татьяна в тот день ушла из дома. Волонтерам нужна помощь добровольцев.

Приметы Татьяны Николаевой: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, темно-каштановые волосы, серые глаза.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находиться или может быть Татьяна, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 (горячая линия волонтеров) или в службу спасения 112.