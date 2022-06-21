В центре Воронежа ночью 22 июня зажгут свечи памяти

Зажечь свечу может каждый. Фото: предоставлено организаторами.

Воронежцы могут присоединиться к международной акции «Свеча Памяти». В 3.45 волонтеры зажгут свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. Свой огонек можете присоединить к ним и вы.

Для всех воронежцев, которые в День памяти и скорби по каким-то причинам не могут зажечь свечи у памятников, мемориалов и на площадях, запущена Всероссийская онлайн-акция «Свеча памяти». Для участия в ней необходимо зайти на сайт деньпамяти.рф и следовать инструкции. Также на этом ресурсе можно посмотреть видео историй ветеранов, получить видеооткрытку в дополненной реальности и поделиться информацией о проекте со своими друзьями, близкими и коллегами.