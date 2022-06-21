Мать и дядя убитых в Терновке мальчиков пробудут в воронежском СИЗО еще три месяца

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Константин и Вероника Тимофеевы, обвиняемые в убийстве двоих детей, пробудут под арестом до 21 сентября (включительно). Меру пресечения продлил Ленинский районный суд во вторник, 21 июня. Сейчас брат и сестра находятся в СИЗО в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Трагедия произошла в Терновке на улице Микрорайон 21 апреля этого года. По версии следствия, брат и сестра Тимофеевы убили двоих мальчиков 7 и 8 лет. Дети – сыновья Вероники. Младшего утопили в ванной, а старшему разбили голову молотком. И мать, и дядя погибших в момент убийства были пьяны.

На следующий день после убийства Константин Тимофеев рассказал о случившемся соседям. Они вызвали на место правоохранителей. Брата и сестру задержали. По предварительной версии, причиной убийства стало недовольство поведением детей.

Оказалось, что все это время в квартире находился 5-летний брат погибших. Мальчик не пострадал. Органы опеки отвезли его в больницу, а затем передали отцу.

Отметим, также возбудили уголовное дело о халатности чиновников. Органы опеки вовремя не обратили внимание на многодетную семью.