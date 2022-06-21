В Воронеже ученые-генетики клонировали Тургеневский дуб

ФОТО: Всероссийского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии Фото: Предоставлено

Молодые ученые Всероссийского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии работают над клонированием уникального двухсотлетнего Тургеневского дуба. Дерево, которое росло в Орловской области, в ноябре 2021 года уничтожил ураган. Ученые намерены создать точную генетическую копию. Подробности рассказали в институте генетики.

Осенью прошлого года непогода повалила почти 40 деревьев в музее-заповеднике, в том числе и дуб, которые посадил русский писатель Иван Тургенев. Это дерево в 2014 году было включено в национальный реестр старовозрастных деревьев России. В 2021 году ему присудили звание Дерева – памятника живой природы. В том же году оно стало «Российским деревом года». Поэтому для ученых важно воссоздать дуб.

В заповеднике сотрудники института у поваленного дуба отобрали полтора десятка веток молодой стволовой поросли различной длины. В Воронеже часть веток отложили на хранение в специальный холодильник на стратификацию (стимулирование процессов роста). Другую часть поставили на выгонку – для получения молодых зеленых побегов.

Третью – сразу ввели в культуру. Все отобранные ветки образовали молодые побеги, которые также ввели в культуру.

Как отметили в институте генетики, работу осложняет возраст дуба. Старые деревья теряют способность к вегетативному размножению.

- Так же в процессе жизни дерево накапливает большое количество внутренней инфекции и фенольных соединений, что затрудняет получение стерильных жизнеспособных культур, - рассказали в институте. - Исходный материал был взят во время периода покоя дерева (начало декабря), что негативно повлияло на активность роста эксплантов в процессе культивирования. Но, несмотря на все вышеперечисленные трудности, ученым института удалось получить первичные жизнеспособные культуры с побегами.

Полученные образцы планируют сохранить и размножить, а затем высадить в теплице и получить саженцы, полностью идентичные Тургеневскому.