В Воронеже снова появился крупный алюминиевый завод

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В Воронеже возрождается крупное производство алюминия. На новой промышленной площадке ПТР-Групп в промзоне Левобережного района недалеко от трассы «Дон» появился завод «ЛайтКонстракшен». Он специализируется на выпуске алюминиевого профиля для мебельной промышленности (используется в шкафах-купе), для торгового оборудования и промышленных предприятий. На новом производстве будут выпускать 170 видов продукции объемом пять тысяч тонн в год.

- После подготовки площадки в ПТР-Групп мы спроектировали размещение оборудования и технологических линий по принципам бережливого производства. Это способствует их максимальной производительности. Перевозка оборудования началась 24 февраля 2022 года и заняла несколько месяцев. Сейчас линия полностью смонтирована, и мы можем говорить о полном запуске производственного процесса, – рассказал генеральный директор алюминиевого завода Андрей Сопильняк.

Напомним, крупное алюминиевое предприятие советских времен ВЗСАК (Воронежский завод строительно-алюминиевых конструкций) на улице Землячки, 1 давно уже не работает.