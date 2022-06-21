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Происшествия21 июня 2022 12:33

Воронежец на угнанном автомобиле врезался в такси

Мужчина скрылся с места ДТП
Мария Щербакова
Угонщика задержала полиция

Угонщика задержала полиция

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В микрорайоне Южный водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и врезался в такси, после чего скрылся. На место ДТП выехали сотрудники ГИБДД. Авария произошла днем понедельника, 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выяснили, кому принадлежит авто. Владелец рассказал, что припарковал ВАЗ во дворе дома на улице Корольковой, откуда его угнали. Похитителем оказался 35-летний местный житель, который ранее уже был судим за имущественные преступления. Мужчину задержали в лесополосе на территории Южного микрорайона. В отделе полиции он во всем сознался.