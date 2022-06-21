В Воронеже пожилой мужчина за кражу электроинструментов на 25 тысяч рискует сесть на пять лет

В мае 2022 года в отдел полиции № 7 УМВД России Воронежа с заявлением о хищении имущества обратился 38-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в его подвале на улице Костромской Левобережного района взломали дверь и украли электроинструменты, стоившие около 25 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска вскоре получили оперативную информацию, которая позволила установить личность и местонахождение предполагаемого вора. Им оказался 62-летний местный житель. Оперативники задержали пожилого мужчину в его квартире и доставили в отдел полиции. Там он признал свою вину и заявил, что похищенные инструменты планировал продать. Их изъяли во время обыска.

- Сотрудники отдела по расследованию преступлений на территории Южного микрорайона Воронежа возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». 62-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. До суда он будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.