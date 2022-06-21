Воронежцев зовут на "цветочный" праздник в парк "Орленок"

21 июня отмечается Международный день цветов Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

21 июня отмечается Международный день цветов. В этот день городское управление экологии приглашает горожан приобщиться к прекрасному в парке культуры и отдыха «Орленок». Вечером вторника здесь начнется мероприятие от студии флористики и дизайна «Клевер». Гостям праздника расскажут о разнообразии цветов, о технике создания цветочных композиций, флорист проведет мастер-класс по сборке летнего букета, а для деток - мастер-класс по созданию «цветочного пирожного».

Воронежцев приглашают приобщиться к прекрасному и стать участником цветочного мероприятия в 17.00.