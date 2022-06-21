Еще четыре воронежских школьника набрали 100 баллов по ЕГЭ

Средний балл по истории - 60, а по физике - 51 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области еще четыре выпускника школ набрали высшие баллы по ЕГЭ. Трое получили 100 баллов по истории, а один по физике. Об этом сообщили в департаменте образования, науки и молодежной политике во вторник, 21 июня.

Физику в этом году в основной период сдавали 2 310 человек из 2 564 подавших заявление. Более 70 баллов получили 210 человек (9,1%), более 85 – 68 (2,9%). Средний балл по региону – 51. Минимальное количество – 36.

Историю сдали 1 237 человек из 1 492 заявленных. Средний балл составил 60. Более 70 набрали 327 человек (26,4%), более 85 – 83 (6,7%).

Напомним, три выпускника в этом году набрали по 100 баллов по двум экзаменам. Так, высший балл по ЕГЭ по русскому языку получили 28 человек, а по профильной математике – 9.