В Воронежской области мусоросортировочный комплекс за 30,5 млн рублей построили без электричества на чужой земле

Материалы проверки передали в следственный комитет Фото: предоставлено прокуратурой Воронежской области.

В новом мусоросортировочном комплексе в Борисоглебске нет электричества, а подъехать к нему невозможно. Более того, его построили в охранной зоне военного аэродрома, не согласовав это с Минобороны. При этом на строительство комплекса потратили бюджетные 30,5 млн рублей. Нарушения выявила Воронежская межрайонная природоохранная прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 21 июня.

Муниципальный контракт на строительство мусоросортировочного комплекса производительной мощностью по обработке твердых коммунальных отходов 50 тыс. тонн в год администрация Борисоглебска заключила в августе 2018 года. Площадку выбрали в охранной зоне военного аэродрома «Борисоглебск». Прокуратура выяснила, что администрация с собственником участка строительство не согласовала, что в свою очередь делает невозможным дальнейшую эксплуатацию комплекса.

Проверка также показала, что здание не подключено к электрическим сетям, не построены подъездные пути к нему, а также площадка для размещения ТБО, подлежащих сортировке.

Материалы проверки направили в следственный комитет. Решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления).