В Воронеже ликвидировали подпольные мастерские по ремонту гражданского оружия

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с полицией и Росгвардией выявили и пресекли деятельность подпольных мастерских по восстановлению гражданских образцов оружия в 38 регионах, среди которых и Воронеж. По делу проходят 116 участников, задействованных в 43 мастерских.

В мае - июне 2022 года чекисты провели оперативно-розыскные мероприятия в городах Москве и Санкт-Петербурге, Удмуртской и Чувашской республиках, республиках Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Крым, Коми, Мордовия, Татарстан, Хакасия и Северная Осетия - Алания, Красноярском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Амурской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Волгоградской, Смоленской, Калужской, Тверской, Томской, Ульяновской, Челябинской и Еврейской автономной областях, по адресам проживания нелегальных оружейников.

В ходе операции из оборота изъяли 383 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 4 пулемета («ДП-27» «Максим», «РПД», «MG-42»), 19 автоматов («АКМ», «АК-47», «АК-74М», «АКС-74У», «АК-103»), 20 пистолетов-пулеметов («Кедр», «ППС», «ППШ», «МР-40», «МР-44», «Thompson», «VZ-26»), 178 пистолетов и револьверов («ПМ», «ПСМ», «ТТ», «Наган», «Beretta», «Browning», «Bulldog», «С-48», «Colt», «CZ», «Ecol», «Glatcher», «Glock», «К-17», «Lom-S», «Luger», «Miami 35», «Sig&Sauer», «Smith&Wesson», «Stalker», «Taurus», «Vendetta», «Viper», «Walther»), 162 винтовок и карабинов («АКС-366», «КО-44», «Мосина», «СВТ», «СКС», «Вепеlli», «CZ», «GSC- 5», «Hadson», «Mauser», «Orsis AR-15G», «ROSSIА-2»), а также пехотный миномет калибра 82 мм, 2 противотанковых ружья «ПТРД», 5 противотанковых мин, свыше 28 кг взрывчатых веществ (пластид, порох, тротил), 162 ручные гранаты («РГ-33», «РГД-5», «РГ-42», «Ф-1», «РГО», «РПГ-40», «М-24», «М-39»), 494 артиллерийских боеприпаса различного калибра, более 40 тысяч патронов, основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

В пресс-службе УФСБ России по Воронежской области уточнили, что в результате оперативных мероприятий на территории региона изъяли огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом:

– два автомата Калашникова калибра 7,62 мм;

– винтовку калибра 7,62 мм;

– пистолет ПМ;

– более 1500 патронов различного калибра;

– 17 основных частей огнестрельного оружия;

В нашем регионе силовики также пресекли деятельность подпольной оружейной мастерской с наличием специализированного инструмента.

Расследование продолжается.