В Воронеже конкурсному управляющему за коммерческий подкуп заменили штраф на колонию строгого режима

В Воронежском областном суде к конкурсному управляющему отнеслись далеко не так снисходительно, как в Центральном районном. Фото: из архива «КП»

В Воронежском областном суде изменили приговор конкурсному управляющему Юрию М. Работая в ООО «Строительно-монтажное управление № 6», он предложил бизнесмену, заинтересованному в покупке проблемного предприятия, помочь ему в обмен на 2,5 миллиона рублей. При передаче денег в середине сентября 2020 года конкурсного управляющего задержали с поличным. Юрий М. стал фигурантом уголовного дела по части 8 статьи 204 УК РФ, карающей за коммерческий подкуп в крупном размере.

Приговор Центрального районного суда по этому делу был достаточно мягким – штраф в два миллиона рублей и запрет на два года занимать руководящие посты в государственных и коммерческих структурах. По итогам заседания коллегии в Воронежском областном суде наказание резко ужесточили. Теперь Юрий М. отсидит 3,5 года в колонии строгого режима.