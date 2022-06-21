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Происшествия21 июня 2022 10:05

В Воронеже конкурсному управляющему за коммерческий подкуп заменили штраф на колонию строгого режима

Следователи посчитали доказанным, что Юрий М. за 2,5 миллиона рублей пообещал продать фирму, которую банкротил, питерскому бизнесмену
Олег КУЗНЕЦОВ
В Воронежском областном суде к конкурсному управляющему отнеслись далеко не так снисходительно, как в Центральном районном.

В Воронежском областном суде к конкурсному управляющему отнеслись далеко не так снисходительно, как в Центральном районном.

Фото: из архива «КП»

В Воронежском областном суде изменили приговор конкурсному управляющему Юрию М. Работая в ООО «Строительно-монтажное управление № 6», он предложил бизнесмену, заинтересованному в покупке проблемного предприятия, помочь ему в обмен на 2,5 миллиона рублей. При передаче денег в середине сентября 2020 года конкурсного управляющего задержали с поличным. Юрий М. стал фигурантом уголовного дела по части 8 статьи 204 УК РФ, карающей за коммерческий подкуп в крупном размере.

Приговор Центрального районного суда по этому делу был достаточно мягким – штраф в два миллиона рублей и запрет на два года занимать руководящие посты в государственных и коммерческих структурах. По итогам заседания коллегии в Воронежском областном суде наказание резко ужесточили. Теперь Юрий М. отсидит 3,5 года в колонии строгого режима.