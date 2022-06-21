Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июня 2022 9:47

В Воронежской области подросток утонул после прыжка с тарзанки

Спасателей вызвали друзья погибшего
Мария Щербакова

17-летний парень утонул в реке Ворона недалеко от села Богана Борисоглебского района. Следственный комитет организовал процессуальную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 21 июня.

Подросток отдыхал у водоема вместе с друзьями. После прыжка с тарзанки он не выплыл из воды. Товарищи попытались самостоятельно достать его, но безрезультатно. Подростки позвонили в службу спасения. Тело парня вытащили из реки сотрудники МЧС.

- Выехавшим на место следователем СК проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и иные лица, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти подростка, сообщил и.о. руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов.