В Воронежской области подросток утонул после прыжка с тарзанки

17-летний парень утонул в реке Ворона недалеко от села Богана Борисоглебского района. Следственный комитет организовал процессуальную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 21 июня.

Подросток отдыхал у водоема вместе с друзьями. После прыжка с тарзанки он не выплыл из воды. Товарищи попытались самостоятельно достать его, но безрезультатно. Подростки позвонили в службу спасения. Тело парня вытащили из реки сотрудники МЧС.

- Выехавшим на место следователем СК проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и иные лица, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти подростка, сообщил и.о. руководителя Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Роман Филатов.