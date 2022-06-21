В Воронеже мошенники отобрали у женщины 360 тысяч рублей

Переводить свои сбережения по указанию незнакомцев - верный способ с ними расстаться. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В понедельник, 20 июня, в отдел полиции № 8, обслуживающий Ленинский район, обратилась 53-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Ей несколько дней звонили на мобильник незнакомцы, представлявшиеся сотрудниками банка. Они действовали по старой схеме, которая, к сожалению, не была знакома их собеседнице. Говорили, что на счет женщины покушаются мошенники, и надо скорее защитить сбережения. Поскольку мифические аферисты якобы хотели взять кредит на ее имя, ей нужно сообщить персональные данные, и самой взять деньги в долг у банка. А сбережения лучше отправить на безопасный счет. В итоге женщины выполнила все инструкции мошенников и «подарила» им более 360 тысяч рублей.

- Всего 20 июня в Воронежской области зарегистрированы десять сообщений о преступлениях, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб, причиненный жертвам афер, составил более 1,5 миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Преступников разыскивают.

Полицейские в который уже раз призывают не совершать никакие операции с деньгами по указанию незнакомых людей. Нельзя сообщать свои персональные данные, защитные коды от банковских карт, пароль для доступа в личный кабинет банка.