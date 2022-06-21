Воронежцу грозит 8 лет тюрьмы за дачу взятки в 15 тыс. рублей

Полицейский от денег отказался Фото: Алексей БУЛАТОВ

29-летний воронежец может сесть в тюрьму на 8 лет за попытку дать взятку полицейскому. Это максимальное наказание, предусмотренное ч.3 ст. 291 УК РФ. Прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным. Об этом сообщили в пресс-службе следствия во вторник, 21 июня.

Брат подозреваемого находится в розыске. 6 июня 2022 года воронежец пришел в отдел полиции в Рамонском районе, чтобы убедить оперуполномоченного не принимать никаких мер по поиску брата. За это он предложил взятку в 15 тыс. рублей. Полицейский предупредил об уголовное ответственности, но мужчина не отступил и положил деньги на сейф. Полицейский доложил о случившемся в дежурную часть. Сейчас ведется следствие.