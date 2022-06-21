Воронежские дети завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по плаванию

Полина Поляшова (крайняя слева) на пьедестале. Фото предоставлено управлением физической культуры и спорта Воронежской области. Фото: другой источник.

С 14 по 19 июня в городе Дзержинск Нижегородской области прошли открытые Всероссийские юношеские соревнования по плаванию. Призы участникам предоставила федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Это первые состязания такого уровня для детей и юношей с подобными проблемами.

- Всего в соревнованиях участвовали 117 спортсменов из 22 регионов России. В числе участников были и воронежцы. Наши спортсмены выступили достойно, завоевали две медали. Полина Поляшова стала второй на дистанции 100 м на спине. Ярослав Наровяткин завоевал бронзу на 50-метровке на спине. Отличные результаты показал Каширский Илья, но, к сожалению, остался в шаге от пьедестала, - рассказали в региональном управлении физической культуры и спорта.