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Спорт21 июня 2022 9:23

Воронежские дети завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по плаванию

Полина Поляшова стала второй на 100-метровке, а Ярослав Наровяткин – третьим на дистанции 50 метров
Юрий КОЗЛОВ
Полина Поляшова (крайняя слева) на пьедестале. Фото предоставлено управлением физической культуры и спорта Воронежской области.

Полина Поляшова (крайняя слева) на пьедестале. Фото предоставлено управлением физической культуры и спорта Воронежской области.

Фото: другой источник.

С 14 по 19 июня в городе Дзержинск Нижегородской области прошли открытые Всероссийские юношеские соревнования по плаванию. Призы участникам предоставила федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Это первые состязания такого уровня для детей и юношей с подобными проблемами.

- Всего в соревнованиях участвовали 117 спортсменов из 22 регионов России. В числе участников были и воронежцы. Наши спортсмены выступили достойно, завоевали две медали. Полина Поляшова стала второй на дистанции 100 м на спине. Ярослав Наровяткин завоевал бронзу на 50-метровке на спине. Отличные результаты показал Каширский Илья, но, к сожалению, остался в шаге от пьедестала, - рассказали в региональном управлении физической культуры и спорта.

Ярослав Наровяткин взял бронзу на спринтерской дистанции в 50 метров. Фото предоставлено управлением физической культуры и спорта Воронежской области.

Ярослав Наровяткин взял бронзу на спринтерской дистанции в 50 метров. Фото предоставлено управлением физической культуры и спорта Воронежской области.

Фото: другой источник.