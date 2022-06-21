В Воронеже очередной очернитель армии поплатится 30 тысячами рублей

Любишь обсуждать в соцсетях то, в чем не разбираешься, - плати! Фото: Андрей КОПАЛОВ

Полицейские увидели в одной из соцсетей очередное видео, очерняющее действия российской армии в ходе военной спецоперации на Украине. Стражи порядка выяснили, что его разместил 41-летний воронежец. На мужчину составили административный протокол по статье, карающей за дискредитацию Вооруженных Сил России.

Материалы дела направили для рассмотрения в Центральный районный суд Воронежа. Мужчину признали виновным и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Такие дела уже давно стали обычными. Поэтому в наше неспокойное и нервное время, когда критерии экспертизы суждений о действиях российской армии неясны, лучше вообще воздержаться от их обсуждения в соцсетях. Есть много других тем для общения.