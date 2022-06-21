Воронежцев предупредили о грозе

Погода испортится уже к вечеру Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Региональный гидрометцентр сообщил о надвигающейся на Воронеж и область непогоде. В связи с прохождением атмосферного фронта в период с 18.00 21 июня до 6.00 22 июня в регионе пройдут грозы и ливни. При грозе порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду. В связи с эти синоптики объявили желтый уровень погодной опасности.

Напомним, сразу после прохождения фронта, 22 июня, в регионе станет заметно прохладнее. А дожди задержатся на несколько дней.