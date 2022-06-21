В Воронежской области резко возросла смертность от коронавируса

Коронавирус в Воронежской области по-прежнему уносит жизни, хотя уже не в таком количестве, как совсем недавно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санитарные врачи предоставили новые данные о суточной заболеваемости коронавирусом. Один из показателей вызывает тревогу. На утро вторника, 21 июня, умерли от последствий этой опасной болезни три человека. На начало дня 20 июня сообщали только об одной смерти.

А вот количество заражений за сутки, напротив, снизилось. На утро 21 июня сообщили о 86 заболевших жителях Воронежской области, 27 из них попали в больницы. На 20 июня заразившихся было 104. Всего же за время пандемии зафиксировали 387 505 случаев заражений коронавирусом.

На утро 21 июня выздоровел еще 191 пациент с ковидом (20 июня сообщали, что от этой болезни избавились 116 жителей Воронежской области). Всего же за время пандемии справились с коронавирусом 378 018 наших земляков.

Напомним, из ковидных ограничений в Воронежской области пока сохраняются требования носить маски в общественном транспорте, медицинских и социальных учреждениях, пунктах временного пребывания граждан. Однако в маршрутках уже мало кого сейчас можно увидеть с закрытым лицом.