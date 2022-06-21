Фан-шоп воронежского «Факела» будет закрыт до конца июня

со страницы ФК "Факел" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Фан-шоп «Факела» на улице Студенческой не будет работать до конца июня. Ранее предполагали, что его откроют 21 июня. Официальный магазин атрибутики воронежского футбольного клуба вынуждены были закрыть в середине месяца. Вначале сообщали, что решение приняли в связи с покраской осветительных мачт стадиона, расположенного совсем рядом. Видимо, теперь, посовещавшись, решили не открывать фан-шоп, пока не закончится реконструкция главной спортивной арены Воронежа.

Напомним, 20 июня во время визита губернатора на Центральный стадион профсоюзов главе области пообещали, что работы по преображению спортивной арены для приведения ее в соответствие с требованиями Премьер-лиге, находятся на финишной прямой. Ранее Александр Гусев заявил, что реконструкция должна быть завершена до 1 июля.