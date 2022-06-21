В Воронежской области ликвидируют пять свалок

Фото с сайта Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора

В Воронежской области в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» ликвидируют пять несанкционированных свалок на территории Верхнехавского, Поворинского, Терновского, Панинского и Бутурлиновского районов. Мероприятия проводятся под руководством территориальных органов Росприроднадзора с привлечением подведомственных учреждений.

Проект «Генеральная уборка» стартовал в 2017 году и включает в себя инвентаризацию объектов накопленного вреда на территории всей страны, оценку их воздействия на жизнь и здоровье населения.

Экологи отбирают пробы компонентов окружающей среды – почвы, воздуха и воды - на наличие загрязняющих веществ.