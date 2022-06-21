В Воронежской области водитель «Мицубиши» опрокинулся на дороге: двое ранены

"Мицубиши" после опрокидывания. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 20 июня, в 22.10 на 29 километре дороги «М-Каспий-Октябрьское-Новохоперск» в Новохоперском районе случилось ДТП. 21-летний местный житель, руливший «Мицубиши-Лансер», потерял контроль над машиной. Иномарка опрокинулась. В результате он сам и его 19-летний пассажир, также местный житель, получили травмы и попали в больницу.

- Всего 20 июня случилось 99 ДТП, из них 81 – в Воронеже, 11 – на дорогах в районах, 7 – на федеральных трассах. В шести авариях получили травмы семь человек, - сообщили в региональном ГУ МВД. – За прошедшие сутки автоинспекторы зарегистрировали 11 448 нарушений правил дорожного движения. Из них 7 402 – превышение скорости. 20 июня задержали 21 пьяного водителя. Было также 26 выездов на полосу встречного движения и еще 107 – на запрещающий сигнал светофора. За перевозку детей без специальных кресел оштрафуют 24 человек. 27 автомобилистов ответят за то, что не пропускали пешеходов. 85 водителей оштрафуют несоответствие ГОСТу тонировки стекол, еще 191 – за непристегнутый ремень безопасности.