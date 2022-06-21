В центре Воронежа на 40 минут отключились светофоры

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Утром 21 июня в центре Воронежа отключились пять светофоров на перекрестках улиц Кольцовская – Плехановская, Никитинская – Плехановская, Средне-Московская – Никитинская, Средне-Московская – Кольцовская, Средне-Московская – Революции 1905 года.

Как сообщили в пресс-службе «Воронежской горэлектросети», неполадки связаны с отключением электроэнергии в районе. Сейчас электрики устраняют технологическое нарушение в работе энергооборудования в центре Воронежа.

- Пока две оперативно-выездные бригады ведут восстановительные работы, диспетчеры городского диспетчерского пункта переключают потребителей на резервные линии питания. В настоящее время светофоры уже работают, - рассказали в пресс-службе горэлектросети.

Энергетики напоминают, что получить информацию о причинах отключения и сроках возобновления энергоснабжения можно по бесплатному телефону единого контакт-центра #Россети 8(800)220-0-220.