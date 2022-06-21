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Происшествия21 июня 2022 6:41

В воронежском селе сгорели дом и сарай

С пожаром боролись на рассвете в Воробьевском районе
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МЧС по Воронежской области

Фото ГУ МЧС по Воронежской области

Во вторник, 21 июня, около 04.34 в диспетчерскую службу МЧС по Воронежской области поступило сообщение о пожаре на улице Заречной села Новотолучеево Воробьевского района. Пожар возник в жилом доме лощадью 8х7метров, он повредил кровлю на площади 10 кв.м.

Кроме того огонь уничтожил надворную постройку площадью 7х3м. Силами восьми пожарных с привлечением двух машин спецтехники пожар ликвидировали в 05.04. Пострадавших в результате ЧП нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.