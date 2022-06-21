В воронежском лагере из-за клещей на сутки раньше завершится смена

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В детском оздоровительном лагере Воронежа «Кировец» на сутки раньше завершится смена. Во время плановой проверки специалисты Роспотребнадзора на территории ДОЛ обнаружили клещей. По этой причине уже 21 июня ребят отправят домой, чтобы к началу новой смены провести обработку против кровососов. Ведь распылять химикаты в присутствии людей запрещено. Пострадавших от укусов клещей среди детей нет.

Начало следующей смены в «Кировце» запланировано на 25 июня.

За лишний день родителям вернут деньги. Для этого им надо обратиться в Центр детского отдыха «Перемена» по адресу: ул. Урицкого, 58.