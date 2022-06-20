На реставрацию усадьбы в центре Воронежа выделят до 42 миллионов рублей

В Воронеже стартовал поиск подрядчика для реставрации Усадьбы Глущенко (улица Пятницкого, 69). Расположена она в Центральном районе. Власти проведут аукцион, на котором стартовой ценой всех работ будет 42 миллиона рублей. Информацию о торгах опубликовали на сайте госзакупок. Эта усадьба построена в 1902 году воронежским архитектором Иваном Афанасьевым. В 1920–1923 годах в доме жил знаменитый хирург Николай Бурденко.

Реставрацию планируют провести в два этапа. На первом заменят и отремонтируют окна в доме и во флигеле. Эти работу нужно завершить до 1 декабря 2022 года. На втором этапе отремонтируют фасады зданий и восстановят кладку стен. Также подрядчик должен привести в порядок балконы, лестничную клетку и дверные проемы. Кроме того, ремонт проведут в подвале, обновят вход и козырьки. Строителям к тому же нужно будет оборудовать гидроизоляцию с отводом для грунтовых вод и усилить фундамент. Эти работы должны стартовать в самом начале 2023 года и продлиться десять месяцев – до 31 октября.

Заявку на торги можно подавать до 27 июня. А 29 июня должны уже выбрать подрядчика.