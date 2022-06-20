В Воронеже в школах и лагерях детей кормили плохими продуктами и из непригодной посуды

В образовательных организациях Железнодорожного района в организации питания детей обнаружили грубые нарушения. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района провели проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях. И потратили время не зря. Они обнаружили грубейшие нарушения.

В частности, не соблюдали сроки хранения продуктов, на отдельные из них не было документов. В процессе подготовки пищи использовали ингредиенты плохого качества. Детей кормили из непригодной для нормального питания посуды.

- В прокуратуре Железнодорожного района возбудили в отношении должностных лиц образовательных учреждений и оздоровительных лагерей восемь административных дел. Чиновники будут отвечать по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения». По первой максимальная ответственность – штраф в 10 тысяч рублей, по второй – до семи тысяч. Дела находятся на рассмотрении, - рассказали в прокуратуре Воронежской области.