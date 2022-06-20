Под Воронежем собутыльник украл у мужчины иномарку

Юному рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские задержали по подозрению в угоне иномарки 22-летнего жителя Рамони. Молодой человек уже был судим за кражи.

Стражи порядка выяснили, что вечером 16 июня мужчина выпивал вместе со знакомым в Рамони. К ним присоединился 50-летний местный житель, приехавший на «Форде Мондео». 22-летний рецидивист решил угнать иномарку, стянул ключи, запустил двигатель и поехал к себе домой. Но не справился с управлением, съехал с дороги и повредил машину.

Тем временем хозяин «Форда» вышел покурить и своей «ласточки» не обнаружил. Он сразу позвонил в полицию. Автоинспекторы получили ориентировку на машину и вскоре нашли ее на одной из улиц Рамони. В ней сидел угонщик. Юноша, понятное дело, отпираться не стал, признался, что выпил и решил с комфортом добраться домой на чужой машине.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Задержанному молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.