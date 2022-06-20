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Общество20 июня 2022 14:38

В Воронеже завершили изъятие объектов на месте будущей Остужевской развязки

Теперь власти намерены зарегистрировать права собственности на них
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В Воронеже вступило в законную силу решение суда об изъятии в муниципальную собственность объектов, которые находятся на месте строительства первой очереди Остужевской развязки. Об этом стало известно по итогам еженедельного совещании в мэрии 20 июня.

Глава Воронежа Вадим Кстенин поручил в сжатые сроки выполнить всю работу, связанную с регистрацией права собственности города на них. После этого можно будет приступить к демонтажу.

В горадминистрации также отметили, что параллельно ведется работа по изъятию земельных участков в рамках второго этапа реализации инфраструктурного проекта. Вадим Кстенин обратил внимание руководителей профильных структур на контроль сроков при проведении указанных мероприятий, в том числе по подготовке документов к очередным торгам.

Ранее Вадим Кстенин рассказал, что уже в июне власти планируют начать поиски подрядчика для проведения второго этапа реконструкции Остужевской развязки. Предварительная стоимость объекта составит более 1,7 млрд рублей.