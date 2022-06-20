Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 июня 2022 14:23

В центре Воронежа директор фирмы своровал на капремонте 2,5 миллиона рублей

Основную часть денег он прикарманил, «сэкономив» на ремонте систем теплоснабжения дома на улице Моисеева
Юрий КОЗЛОВ
При ремонте батарей на улице Моисеева поменяли шило на мыло.

При ремонте батарей на улице Моисеева поменяли шило на мыло.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники прокуратуры Воронежа передали в суд уголовное дело 29-летнего директора коммерческой организации. Его обвиняют в двух преступлениях по частям 3 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

По версии следствия, в июле 2019 года во время ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома по улице Моисеева руководитель подрядной организации использовал материалы плохого качества. Их стоимость была существенно ниже цены, предусмотренной договором с региональным Фондом капремонта. В результате директор присвоил 2 миллиона 330 тысяч рублей.

Кроме того, в июне 2020 года отвратительно были выполнены работы по огнебиозащитной обработке древесины и деревянных конструкций крыш двух жилых домов по улице Студенческой. Директор подрядной организации умышленно внес в акт о приемке ложные сведения об использовании материалов, соответствующих договору. А также представил в Фонд капитального ремонта подложный акт освидетельствования скрытых работ, похитив при этом путем обмана 184 тысячи рублей.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Воронежа. Начальнику грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Также прокурор города предъявил иск в интересах Фонда капитального ремонта многоквартирных домов о возмещении ущерба, причиненного преступлением.