В центре Воронежа директор фирмы своровал на капремонте 2,5 миллиона рублей

При ремонте батарей на улице Моисеева поменяли шило на мыло. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники прокуратуры Воронежа передали в суд уголовное дело 29-летнего директора коммерческой организации. Его обвиняют в двух преступлениях по частям 3 и 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере».

По версии следствия, в июле 2019 года во время ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома по улице Моисеева руководитель подрядной организации использовал материалы плохого качества. Их стоимость была существенно ниже цены, предусмотренной договором с региональным Фондом капремонта. В результате директор присвоил 2 миллиона 330 тысяч рублей.

Кроме того, в июне 2020 года отвратительно были выполнены работы по огнебиозащитной обработке древесины и деревянных конструкций крыш двух жилых домов по улице Студенческой. Директор подрядной организации умышленно внес в акт о приемке ложные сведения об использовании материалов, соответствующих договору. А также представил в Фонд капитального ремонта подложный акт освидетельствования скрытых работ, похитив при этом путем обмана 184 тысячи рублей.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Воронежа. Начальнику грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Также прокурор города предъявил иск в интересах Фонда капитального ремонта многоквартирных домов о возмещении ущерба, причиненного преступлением.