Под Воронежем разбойники напали на сторожа, забрали у него машину и подожгли

Обоим налетчикам грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Ночь с 16 на 17 июня была для двух жителей Новоусманского района полна криминальными похождениями. 23-летний мужчина, живущий недалеко у пустыря по улице Полевой села Новая Усмань, заметил кабельную катушку. Он решил ее своровать и подговорил 30-летнего знакомого пойти с ним на дело. Кабель они планировали сдать в пункт приема металлолома.

Дождавшись ночи, приятели пошли к пустырю. Заметив, что кабель охраняет сотрудником предприятия, мужчины попытались войти к нему в доверие, чтобы понять с какой периодичностью он совершает объезд территории. Когда сторож отвлекся, налетчики вытащили его из «Нивы» и под угрозой ножа потребовали у него ключи от машины. Получив их, они принялись разматывать кабель и грузить его в автомобиль. Но охранник пояснил им, что катушка не медная, а алюминиевая, и поэтому особой ценности не представляет.

Тогда незадачливые разбойники попытались уехать с места происшествия на ворованном авто. Но так как были пьяны, сдавая назад, провалились задними колесами в траншею, выбраться из которой уже не смогли. Затем они подожгли машину и убежали скрылись.

25-летний охранник, житель Воронежа, обратился с заявлением о нападении на него в полицию. Стражи порядка направили по следу служебную собаку, которая и привела его в дом 23-летнего налетчика. Его задержали неподалеку от дома. Вскоре поймали и второго разбойника. 30-летний житель Новой Усмани скрывался у знакомых.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» (до десяти лет лишения свободы). Обоих налетчиков отправили в СИЗО, решается вопрос об их аресте, - сообщили в региональном ГУ МВД.